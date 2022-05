Il fattore Franchi e un piccolo miracolo: Fiorentina, credi all’Europa

La Fiorentina ha bisogno di un piccolo miracolo nel proprio stadio per credere ancora alla qualificazione in Europa

Che Fiorentina-Juventus non sia una partita come le altre è risaputo, soprattutto dalle parti del 'Franchi', ma il Corriere Dello Sport chiede per sabato un altro 'miracolo Italiano'. Sarà davvero la sfida dell'anno e il tecnico sta indottrinando i suoi giocatori in maniera molto chiara: servirà andare in campo per vincere, senza fare calcoli e senza pensare al fatto che con i bianconeri in stagione sono arrivate solo sconfitte. L'obiettivo finale sembrava alla portata prima che la sconfitta con la Sampdoria complicasse i piani: tocca a Italiano scegliere i migliori e i più adatti a questa sfida, per una gara da dentro o fuori.