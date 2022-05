La spinta del popolo viola: Franchi verso il sold-out per la sfida alla Juventus

La carica del popolo viola pronta a spingere la Fiorentina in un Franchi che si preannuncia tutto esaurito per l'ultima decisiva gara dell'anno contro la Juventus

Il tifo viola è pronto a chiudere in grande la stagione. Per sabato sera alle 20.45, orario della sfida tra Fiorentina e Juventus , è infatti previsto il tutto esaurito allo Stadio "Artemio Franchi", con Italiano e i suoi ragazzi che potranno dunque beneficiare della spinta di tutta Firenze. A riportare la notizia questa mattina è il Corriere dello Sport-Stadio:

"Una mano per centrare i tre punti con la Juventus potrebbe arrivare anche dai tifosi: a tre giorni dalla gara contro i bianconeri, sono stati già venduti 25mila biglietti, comprensivi dei quasi 12mila abbonamenti per il girone di ritorno staccati a fine 2021. La speranza della Fiorentina in vista dell’ultima di campionato, oltre a centrare l'Europa, è quella di superare anche il record stagionale di spettatori al Franchi ottenuto nella sfida col Milan (32.567). La Curva Fiesole è in via di esaurimento ma anche altri settori sono quasi sold-out".