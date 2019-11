Il duello: la questione-stadio è nella sua fase più calda

La Repubblica dedica oggi ampia rilevanza alla questione-stadio, dibattuta ieri da Rocco Commisso in conferenza stampa (LEGGI): si parla addirittura di duello, perché la burocrazia e le procedure rischiano di far crollare le certezze (47 mesi per il nuovo impianto) del tycoon italo-americano. Il terreno verrà valutato attraverso una perizia che stabilirà il prezzo, secondo alcuni intorno ai 12-15 milioni; Rocco ha detto che sarebbe disposto a spenderne 6. Le alternative (Campi Bisenzio, per nominarne una) rimangono al vaglio, dato che Rocco non comprerà tanto per comprare, dopo aver già investito circa 500 milioni nella sua nuova realtà.

Nessun favoritismo: per evitare l’accusa di danno erariale, Palazzo Vecchio dovrà vendere a prezzo pieno, dunque Commisso dovrà armarsi di pazienza. Altrimenti, come accade in America, trasferirà la Fiorentina in un altro comune. A mali estremi…

