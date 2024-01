Doppio attaccante, si può: Italiano ci pensa

Domani l'inizio della semifinale di Supercoppa a Riyad col Napoli. Se la sfida lo richiederà, come contro l'Udinese, Vincenzo Italiano ricorrerà al doppio centravanti Beltran e Nzola. Per l'ex Spezia 4 reti da inizio stagione e dopo aver detto no alla Coppa d'Africa punta a convincere la società a dargli fiducia e non cederlo in questa sessione di mercato. L'argentino si è sbloccato nell'ultimo mese, dopo la doppietta al Cukaricki in Conference a fine ottobre: dal 3 dicembre è andato a segno 4 volte in campionato portando in dote 10 punti. L'unica competizione in cui Beltran è ancora a digiuno è la Coppa Italia ma sarebbe ben felice di sfatare il tabù in Supercoppa. Un obiettivo che tutta la Fiorentina vorrebbe centrare anche per riscattare la delusione per le due finali perse. Lo riporta Tuttosport.