Il dilemma di Chiesa, tra promesse e contratti milionari: le due strade

Anche su La Repubblica si parla del futuro di Federico Chiesa. La sua valutazione sfiora i 70 milioni di euro e il giocatore – si legge – è diviso tra la possibilità di alzare l’asticella trasferendosi in una big o rimanere a Firenze per completare il suo percorso di crescita. La storia di Federico è ancora tutta da scrivere, anche se i rumors si rincorrono e qualcuno parla già di accordo raggiunto con la Juventus di Sarri. Un contratto quadriennale da 6 milioni a stagione col quale i bianconeri avrebbero convinto il calciatore ben prima che la Fiorentina passasse dalle mani dei Della Valle a quelle di Rocco Commisso. Il patron viola è stato chiaro a riguardo: “Resta al 99%”. Ma ancora non c’è traccia dell’atteso incontro con il padre del giocatore, Enrico.

Nel fine settimana, però, potrebbe spettare a Barone parlare con Chiesa senior. Nel frattempo Fede riflette: la Juventus, che gli offrirebbe la possibilità di giocare in Champions al fianco di Cristiano Ronaldo, è più di una tentazione. Senza contare che il tecnico dei bianconeri Sarri stravede per lui. E la Fiorentina? Al di là dell’aspetto economico, coi viola che comunque dovrebbero prolungare il contratto e adeguarlo spingendosi intorno ai 3,5 milioni, un altro anno in viola potrebbe rappresentare per Chiesa la prosecuzione di un percorso avviato fin dal settore giovanile. Giocare da titolare e da assoluto protagonista con la maglia viola per non mettere in discussione la sua convocazione ai prossimi Europei con la nazionale maggiore. IL PUNTO DI PEDULLA’