Il dilemma della Fiorentina: lasciare il Franchi o dimezzare la capienza

È andato in scena ieri un incontro molto importante sul tema stadio, che ha presentato tutti i lavori e le migliorie per il nuovo stadio Franchi, volte a riqualificare anche l'intera area di Campo di Marte. Sono però le tempistiche a preoccupare i tifosi, perché con i lavori in corso la capienza si ridurrebbe fino al 50%, circa 20.000 posti disponibili. Repubblica oggi in edicola si approccia proprio a questo tema, visto che nei prossimi giorni ci saranno incontri fra i dirigenti viola e il sindaco Nardella per trovare una soluzione congeniale per tutti.