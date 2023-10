Il derby delle conduttrici: “Parenti serpenti”, “A Firenze c’è spocchia…”

Cesara Buonamici e Patrizia Rossetti giocano in anticipo Fiorentina-Empoli: i due volti noti della tv sono divisi dal tipo per le due toscane di Serie A

Il Corriere Fiorentino ha intervistato nell'avvicinamento a Fiorentina-Empoli due volti noti della televisione italiana e tifose rispettivamente di viola e azzurri: Cesara Buonamici e Patrizia Rossetti . "E' l'inizio di un ciclo tosto - comincia la Buonamici, che però riconosce che l'occasione è ghiotta per sfruttare la scia del miglior inizio di Italiano con la squadra viola. "Un derby è sempre da parenti serpenti, non è vero che è sentito solo a Empoli, ma giustamente la Fiorentina ha un'altra storia e altri obiettivi". Il derby del cuore è quello del 2018 al Franchi, Krunic ribaltato da Simeone, Mirallas e Dabo. E chi toglierebbe agli avversari? " Baldanzi ".

La Rossetti risponde a specchio e rilancia: "Toglierei Bonaventura. A Firenze c'è sempre un po' di spocchia nei confronti di una piccola come l'Empoli, batterli sarebbe una soddisfazione per me che ho questa città e questa squadra nel cuore". Il derby del cuore? 1-2 nel 1997 con Martusciello e Pane a segno per una vittoria da lasciare i fiorentini a testa bassa.