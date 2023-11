Il derby della solidarietà: Ferrovia libera, Bologna dona beni di prima necessità

Su La Repubblica troviamo un quadro esaustivo di tutte le iniziative messe in atto da Fiorentina e Bologna nelle vicinanze e in occasione della gara di oggi. Dopo due partite di assenza e dopo un lavoro in prima linea soprattutto a Campi Bisenzio a spalare il fango, il cuore pulsante della Curva Fiesole è pronto a riprendere il proprio posto e a caricare la squadra: all’ingresso in campo di viola e rossoblù sarà realizzata la coreografia pensata e rinviata per rispetto delle vittime dell’alluvione la settimana scorsa contro la Juventus. Una parte del ricavato della raccolta fondi di finanziamento alla coreografia sarà infatti destinato alla Misericordia di Campi Bisenzio impegnata in prima linea nell’emergenza.

Sostegno e vicinanza alle zone colpite è arrivato anche dalla stessa società viola: dalle idropulitrici consegnate in settimana dal dg Barone all'ingresso libero oggi in Curva Ferrovia, senza obbligo di tessera del tifoso. Non solo, nella giornata di ieri alcuni bambini di Campi Bisenzio sono stati invitati al Viola Park per un tour del nuovo centro sportivo. Non sono da meno i bolognesi: nonostante un rapporto con gli ultras viola non idilliaco, stamattina, prima di raggiungere il Franchi, il gruppo Bologna Club Medicina Rossoblu si fermerà proprio a Camp Bisenzio per donare sei furgoni pieni di beni di prima necessità e prodotti utili alla pulizia degli ambienti e dei locali.