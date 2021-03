Il déja vu di Iachini, lo specialista dei finali di stagione

Non sarà l’allenatore più spettacolare, ma per uscire dalla lotta per non retrocedere è un vero e proprio specialista. Beppe Iachini, scrive il Corriere Fiorentino, è abituato a lottare per la salvezza e i numeri dello scorso anno sono solo l’ennesima conferma. Arrivato subito prima di Natale, fu capace di condurre la Fiorentina a una salvezza tranquilla, scalando la classifica fino al decimo posto a quota 49 con un ruolino di marcia non esaltante ma positivo. In 20 partite, 32 due punti e solo quattro sconfitte. Nelle ultime 10 in particolare arrivarono addirittura 18 punti, frutto di cinque successi, tre pareggi e appena due sconfitte contro Sassuolo e Roma. E se il finale della scorsa stagione fu un unicum, tra calendario compresso e lockdown, la storia dice che non è stato un semplice exploit. Sassuolo nel 2017/18, Palermo nel 2014/15, le “sgasate” nel finale di campionato significano salvezza. Il calendario viola non è dei migliori, ma forse migliore di Torino e Cagliari, attese ad un finale da paura: se la Fiorentina piange insomma, le altre pretendenti alla salvezza non ridono. La missione che lo attende è difficile – scrive il quotidiano – ma non impossibile.

