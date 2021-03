Il Corriere dello Sport scrive di Dusan Vlahovic. Il serbo non ha segnato contro il Portogallo sabato sera. Ora sfiderà l’Azerbaigian, poi tornerà a concentrarsi sulla Fiorentina. L’attaccante – si legge – è carico e pronto a sfoderare il meglio di sé per diventare protagonista con Iachini che nelle prime sette partite lo aveva utilizzato per 301 minuti, realizzando una sola rete.

Ora lo scenario è cambiato. E’ il capocannoniere viola con 12 gol, ha affinato l’intesa con Ribery e si è preso lo scettro di centravanti. Piace a top club italiani e stranieri, con il rinnovo del contratto che è e sarà argomento di discussione costante nonostante scada nel giugno 2021.

Iachini troverà un giocatore nuovo, più maturo e da coccolare. Il posto al centro dell’attacco è fuori discussione e le sue reti dovranno allontanare la Fiorentina dai guai della bassa classifica il prima possibile.