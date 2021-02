Il dato: la Fiorentina ha perso quasi la metà delle partite fino ad ora in campionato

Nove sconfitte su ventuno gare, quasi la metà in questo campionato. E’ un dato da migliorare, scrive il Corriere Fiorentino, che sottolinea come il miracolo contro la Juventus sembri destinato a rimanere tale, in un campionato che si prospetta duro fino in fondo. Adesso, e da un po’ di tempo a questa parte, le partite da vincere per la Fiorentina sono quelle contro le ultime e penultime della classe, per mettere in cascina punti sulla zona salvezza. La determinazione si vede ultimamente, chissà se basterà questo per vivere un girone di ritorno più tranquillo. I numeri non sono incoraggianti, adesso arrivano tre partite da vincere assolutamente.

E la Fiorentina cade ancora nelle disattenzioni

