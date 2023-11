“Il corto muso” contro “Il giochismo”: Italiano sfida Allegri

Italiano scende in campo per divertire, non crede nel difendersi 90 minuti per portare a casa la vittoria. Mentre Allegri, se vuole lo spettacolo va a sedersi al circo, l'ideatore del "corto muso"

Fiorentina-Juventus è una sfida non solo tra due squadre rivali, ma anche tra due allenatori con due mentalità totalmente diverse. Italiano scende in campo per divertire, non crede nel difendersi 90 minuti per portare a casa la vittoria. Mentre Allegri, se vuole lo spettacolo va a sedersi al circo, l'ideatore del "corto muso", dove la vittoria è l'unica cosa che conta. Al Franchi non si sfideranno solo due squadre, ma due filosofie di gioco opposte. Sarà curioso capire quale trionferà sull'altra. Lo riporta il Corriere Fiorentino.