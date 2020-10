Il CorSport ha un’altra idea: cambio modulo sì, ma la Fiorentina giocherà il 3-4-3

Stamani vi abbiamo proposto in rassegna un articolo a fonte La Nazione (LEGGI) che presentava il nuovo 4-2-3-1 nella testa di Mister Beppe Iachini; il Corriere dello Sport-Stadio concorda sul cambio di modulo, ma dà numeri diversi. Secondo il quotidiano, infatti, la Fiorentina adotterà il 3-4-3, figlio dei numeri notevoli di Callejon in fase offensiva (64 gol, 56 assist in A). Questa variante è possibile anche a partire da un 3-5-2 in fase difensiva, grazie all’elevata densità di rendimento dello spagnolo, che tuttavia andrà testato a tutta fascia. Un nuovo-vecchio modulo, al quale Iachini ha già fatto ricorso nel post-lockdown, e che permetterebbe di risolvere il problema-Amrabat, svincolandolo dalla posizione di frangiflutti. Bonaventura si ritroverebbe defilato a destra, ma non è una situazione a lui sconosciuta. E in difesa le soluzioni non mancano…