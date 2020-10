Nazione, nuovo modulo in arrivo: Iachini ha in testa il 4-2-3-1

Bisognerà attendere qualche giorno, tempo di far rientrare i nazionali a Firenze, ma – La Nazione ne è certa – Beppe Iachini ha pronto un cambio di modulo. La Fiorentina verrà schierata con il 4-2-3-1, potendo sfruttare varie alternative offerte dal mercato. In difesa, davanti a Dragowski, Quarta non è obbligatoriamente un centrale, dunque può essere dirottato a fare il terzino destro. Al centro Milenkovic e Pezzella, a sinistra Biraghi con più licenza di spingere. Duncan e Amrabat con Pulgar prima alternativa a formare la cerniera di centrocampo, mentre il trio dietro la punta sarà composto da Ribery, Castrovilli (da vero 10) e Callejon. Davanti parte favorito Kouamé, ma Vlahovic attende di esplodere per davvero e, chissà, Cutrone con questo modulo potrebbe esprimere appieno le sue qualità. E COLLEZIONARE LE PRESENZE DA TITOLARE NECESSARIE AL RISCATTO…