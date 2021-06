Il CorSport conferma: Juve su Milenkovic. Ma il prezzo è alto

Il serbo è nel mirino dei bianconeri ma la trattativa non sarà semplice

Continua a rimbalzare la notizia di una Juventus interessata all'acquisto di Nikola Milenkovic. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina scrive come il serbo sia una delle alternative in casa bianconera se Demiral dovesse partire. Tuttavia, la trattiva per portare il difensore Viola alla Continassa è tutt'altro che semplice. La valutazione del numero 4 è piuttosto alta e la concorrenza di altri club è piuttosto serrata.