Juve, Allegri vuole la rosa ampia: idea Milenkovic per la difesa

Gattuso farà di tutto per convincere Milenkovic a restare a Firenze

Nei prossimi giorni Massimiliano Allegri diventerà ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico vuole una rosa ampia, ma senza cessioni il club bianconero avrà il budget per un solo grande acquisto e quei soldi verranno spesi per portare a Torino un centrocampista. La Vecchia Signora, però, pensa a come rinforzare la difesa. La Gazzetta dello Sportscrive che Nikola Milenkovic, 23 anni, contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2022, può essere l'uomo giusto per sostituire Merih Demiral, stesso ruolo ma di un anno più giovane. Il centrale turco non è soddisfatto del numero di presenza collezionate nelle due stagioni in bianoconero (32, di cui 24 da titolare con in mezzo un infortunio al crociato) e, quindi, può diventare una discreta plusvalenza (pagato 18 milioni al Sassuolo, la Juve ne chiede 40) o una pedina di scambio.