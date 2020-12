“L’Atalanta si diverte contro i resti della Fiorentina“. Questo il titolo dell’edizione odierna del Corriere della Sera. Gosens, Malinovskyi e Toloi decidono una gara senza storia e riportano i bergamaschi a vincere dopo un mese e mezzo dall’ultima volta. La squadra di Prandelli ha pensato solo ed esclusivamente a difendersi provando a pungere solo con la traversa di Vlahovic. Solo 1 punto in 4 partite per il nuovo tecnico che non ha saputo dare la scossa alla squadra. Commisso e la società sono infuriati e così da oggi la Fiorentina andrà in ritiro.

Frey: “I leader prendano la squadra per mano”. E Toni risponde: “Non può fare tutto Ribery”