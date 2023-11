Il Corriere dello Sport: “Okafor-Jovic: Pioli studia il modulo anti-viola”

Il Corriere dello Sport scrive oggi di due attaccanti del Milan in cerca di riscatto: Okafor e l'ex gigliato Luka Jovic. Come scrive il giornale, i due attaccanti risultano ad ora inespressi, soprattutto il serbo, che tra sei giorni affronterà la Fiorentina da fresco ex: lui e Chukwueze sono gli unici nell'attacco di Pioli a non aver ancora trovato il gol. L'anno scorso Luka Jovic ha totalizzato tredici gol totali (uno dei quali proprio contro il Milan), luccicando in Europa in Conference League dove il percorso viola si è spento soltanto in finale, mentre lo Jovic di oggi, l'ultimo arrivato nel mercato estivo del Milan, invece è fermo a due sole presenze dal primo minuto. La sua ultima partita completa è stata quella di Genova, mentre nella stagione di Champions League del serbo non c'è ancora un minuto in campo. Jovic è fuori dai radar europei del Milan da quattro gare a questa parte, un paradosso pensando al suo recente exploit oltreconfine con la Fiorentina. Anche la Serbia ha messo ai margini l'attaccante, non convocato nemmeno a questo giro per le qualificazioni agli Europei. Okafor, invece, che di reti in questo Milan ne ha segnate due (contro Cagliari e Lazio) resta in corsa per una maglia da titolare. Ma molto dipenderà dal modulo di Pioli, e dalle condizioni di Pulisic. L'americano sta sempre lavorando per il completo recupero a Milanello, con lui in campo può prendere forma il 4-3-3 altrimenti spazio al 4-2-3-1.