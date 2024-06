Il Corriere dello Sport: “La Fiorentina propone lo scambio Amrabat-Zaniolo”

Il Corriere dello Sport scrive oggi di una operazione alla quale starebbe pensando la Fiorentina. Scambio di prestiti per dare sostanza a un affare non banale: Zaniolo a Firenze, Amrabat al Galatasaray. Intanto. Che poi ci sia una seconda parte della proposta, spesso aggiunta a questa formula se il prestito non è come si dice secco, è solo un passaggio da concordare a stretto giro di posta: che può essere diritto o obbligo di riscatto per l’una e l’altra società, e ovviamente a condizioni uguali, ma tutto prende(rebbe) forma dallo scambio di prestiti. La proposta è della Fiorentina al Galatasaray. Come scrive il quotidiano, la spinta all'operazione viene dal rientro al Viola Park del centrocampista marocchino dopo la stagione in prestito (oneroso: dieci milioni) al Manchester United che ha deciso di non riscattarlo (a 20,5 milioni), ma anche dalla volontà espressa dallo stesso calciatore di non rimanere a Firenze. Stessa volontà espressa a sua volta dall’attaccante ex Roma, con Zaniolo che non vedrebbe l'ora di ritrovare l’Italia, agevolando il compito dei turchi già abbastanza convinti di loro a non tenerlo a Istanbul.