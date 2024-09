Il Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha rifiutato un’offerta per Beltran”

Il Corriere dello Sport scrive oggi della Fiorentina di Palladino e delle trattative di mercato estive, riportando una notizia su Beltran. Come scrive il quotidiano, nella finestra di mercato appena conclusa l'argentino ha davvero rischiato di lasciare la Fiorentina. Su di lui c’era il Galatasaray, al cui corteggiamento estivo la dirigenza viola ha risposto picche perché in buona sostanza non disponeva di un altro centravanti di ruolo da alternare a Kean. Dopodiché i turchi si sono assicurati Victor Osimhen in prestito secco. Resta il fatto che alla società di Rocco Commisso si è presentata la possibilità concreta di cedere un’incognita come Beltran.