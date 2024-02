Il Corriere dello Sport, Cagliari: “Mina? Già leader dello spogliatoio”

Il Corriere dello Sport scrive oggi dell'ex difensore della Fiorentina Yerry Mina, gettato subito nella mischia a Cagliari. Come scrive il quotidiano, Mina ha dovuto subito fare i conti con un brutto cliente come Lukaku alla prima in rossoblu, ma siccome gli esami non finiscono mai, il colombiano è pronto a fare il bis in un pomeriggio complicato come quello di oggi durante il quale se la dovrà vedere con un altro attaccante più che temibile come Ciro Immobile. Il centrale ex viola non potrà concedersi un solo istante di distrazione dato che il capitano della Lazio è sempre pronto a colpire: sarà lui l'osservato speciale oggi della difesa del Cagliari. Ranieri non ha avuto un giovamento immediato dall'arrivo di Mina, che non poteva però certo guarire tutti i mali cagliaritani in pochi giorni, ma i 4 gol subiti all'Olimpico gridano vendetta perché, con tre centri arrivati da azioni da calcio d'angolo, serve dare maggior consistenza soprattutto sotto l'aspetto della grinta ed attenzione. Qualità che sono state subito messe in campo dal difensore arrivato da Firenze al quale è rimasta la magra consolazione di non aver permesso al suo diretto avversario di andare a bersaglio. In casa della Roma, Mina ha costretto Lukaku a girare alla larga dalla porta di Scuffet, con le buone e con le cattive. E lo stesso, oggi, il colombiano dovrà cercare di fare con Immobile. Magari con un pizzico di nervosismo in meno - per non rischiare di incappare in provvedimenti disciplinari - ma con tutta l'attenzione di cui dispone, perché non ci sarà un momento di respiro. In questo contesto sarà fondamentale l'apporto di esperienza e forza di Mina che, secondo quanto riporta il quotidiano, ci ha messo molto poco per diventare un leader dello spogliatoio del Cagliari, ed ora, francobollando Immobile, ha la ghiotta opportunità di diventarlo anche per i tifosi rossoblù.