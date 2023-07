Il Comune rinuncia al parcheggio, sì alle curve nuove: rischio gara deserta

La Nazione fa il punto su ciò che il Comune potrebbe decidere di non inserire nel progetto del restyling del Franchi. Come sottolinea il noto quotidiano, la sensazione è che il Comune voglia fare a meno del parcheggio sotterraneo, almeno per adesso. Lo stesso discorso vale per gli spazi polivalenti nel retro delle curve. Mentre saranno fatte sicuramente le curve nuove. Al progetto esecutivo che dovrà essere consegnato entro settembre farà seguito la gara d’appalto che a metà dicembre possa avere un vincitore certo. Per pensarle tutte, se anche la seconda gara dovesse andare deserta a quel punto si andrebbe a procedura negoziata. All’assegnazione diretta dei lavori per sfruttare i fondi a disposizione e consegnare uno stadio nuovo e funzionale alla città. I lavori dovrebbero partire entro fine dicembre, al più tardi a gennaio. Ma c’è da rispettare il cronoprogramma Pnrr con fine lavori entro il 2026. I lavori partiranno dalla curva Ferrovia, mettendo le fondamenta per la nuova curva e ripristinando il cemento con un lavoro da chirurgo con fibre di carbonio. Un modo per non impattare troppo sulla capienza dello stadio. E consentirne l’utilizzo (anche se parziale) fino alla fine della stagione 2023-’24.