Il commovente racconto di De Sisti: “Ho perso sia Hamrin che Losi”

Picchio De Sisti sta guardando in televisione Inter-Juventus quando risponde al telefono al sesto squillo: « È per Hamrin? Una notizia tremenda. Non è la prima telefonata che ci ricevo».

È brutto, doloroso doverglielo dire. Picchio De Sisti sta guardando in televisione Inter-Juventus quando risponde al telefono al sesto squillo: « È per Hamrin? Una notizia tremenda. Non è la prima telefonata che ci ricevo». Purtroppo ci ha lasciati anche Giacomino Losi. «No. No». La voce di De Sisti si rompe, stravolta dalla commozione di una giornata maledetta. L’incredulità si confonde con lo shock: «Il mio capitano! Dovevamo andare insieme a Trigoria, ci stavamo organizzando insieme a Guarnacci, Menichelli e Orlando per fare una passeggiata e rivedere il centro sportivo. Cosa gli è capitato?». E’ capitato che Losi poteva battere qualunque avversario ma non il tempo. Core de Roma si è fermato.