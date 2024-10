Calabrese: “Un futuro nuovo all’orizzonte. Bravo Palladino, aveva ragione lui”

Fa un bell’effetto stare lassù in classifica, in piena corsa Champions. Sì, d’accordo è ancora presto, però sognare un po’ non è un delitto. Aveva ragione Palladino, a questa squadra serviva un po’ di tempo. E ora quel tempo è arrivato. E se poi anche chi ha faticato di più, come Beltran per esempio, riesce a tenere il passo degli altri, allora sì che la Fiorentina si potrà togliere delle soddisfazioni. Intanto ha messo insieme un’altra vittoria ed è entrata nel club delle prime della classe. Una sensazione che non provavamo da tanto tempo e che ci fa sentire bene, appagati, ottimisti per una stagione che può spingersi oltre le previsioni. Sempre che Palladino riesca a tenere in equilibrio necessità ed euforia. Non è facile gestire una stagione come questa, con tre fronti aperti, l’asticella che si alza e si abbassa a seconda dell’umore e l’obiettivo di portare a casa un trofeo. (...) E poi diciamolo, finalmente a Firenze c’è un centravanti vero (oltre a un portiere vero...) dopo gli inutili esperimenti degli ultimi anni. E non solo questo, perché pure la difesa che ha subito, e non poco, la partenza di Milenkovic adesso sta lentamente trovando gli automatismi giusti. Sia chiaro, non è finita qui e Palladino lo sa, però la vittoria di ieri sera contro la Roma è un bel passo avanti in classifica e una botta di autostima. Tutto è andato nella direzione giusta. E gran parte del merito di questa crescita, va detto, è di Palladino che ha saputo aspettare, e senza forzature ha costruito un gruppo capace di farci dimenticare le due finali perse e di proiettarci in un futuro nuovo.