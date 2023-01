Il commento: “Fiorentina, scelte sbagliate e il progetto che non c’è”

Sulle pagine di Repubblica, Stefano Cappellini all'interno della rubrica "Il cubo di Kubic", commenta l'operazione Brekalo ma anche le scelte viola a più ampio raggio. "Come fai a prendere o tenere i giocatori buoni con le cifre che girano? Anche se è oggettivamente diventato difficile per un club del livello della Fiorentina puntare a calciatori di prima fascia, bisognerebbe dirsi con onestà un paio di cose". Non servono solo ingaggi alti per trattenere i giocatori - si legge - ma anche "un progetto sportivo chiaro e ambizioso", come garantire ad un giovane di lottare per posizioni alte in campionato e avere la possibilità di giocare con continuità le coppe europee.