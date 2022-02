Il commento: “Sassuolo, la partita da non sbagliare. Vlahovic come Berti”

Repubblica commenta così l'imminente sfida tra Fiorentina e Sassuolo, con uno sguardo alla gara contro la Juventus

Repubblica commenta così l'imminente match tra Sassuolo e Fiorentina di domani sera. La sfida del Mapei Stadium è fondamentale per la Fiorentina, che tutto deve fare, tranne pensare alla Juventus. Infatti, arrivare alla gara contro i bianconeri con una sconfitta non sarebbe la situazione migliore e poi, per raggiungere la continuità richiesta da Italiano la squadra deve "...dimostrare di saperlo fare due, tre, quattro volte di seguito, che è poi la cosa più difficile, lo sappiamo bene". Soltanto dopo il match di Sabato, la Fiorentina potrà concentrarsi alla sfida di Coppa Italia, gara importantissima e diversa dalle altre. Inoltre, tornerà Dusan Vlahovic, che secondo il noto quotidiano, dovrà essere accolto con "...fischi e disapprovazione, sempre nei limiti della civiltà e dell’educazione, sia chiaro: guai a insultare, guai a lasciarsi andare a cori razzisti o beceri". Il pubblico sarà quindi, fondamentale per portare a casa la vittoria. Come quella volta con Nicolino Berti che "...dovette essere sostituito alla svelta perché rimase così frastornato dai fischi da non strusciare un pallone".