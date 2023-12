Il commento: “Per la Champions servono investimenti. Beltran verrà fuori”

"Sul piano pratico e della classifica sono tre punti preziosi, che tengono la squadra viola nei pressi della zona Champions e danno coraggio. Si può anche vincere giocando male, nel calcio contano i risultati. Inutile fare tanto i puristi, Italiano mica si è vergognato a mettere un difensore in più nel finale per non correre rischi. E allora prendiamoci questi tre punti senza fare troppo i difficili e andiamo avanti. Che ci sia qualcosa da mettere a posto lo sa anche il tecnico, che certo non sarà contento di quello che ha visto ieri, ma oltre le valutazioni c’è una classifica che obbliga la Fiorentina a pensare in grande. Il lato B del successo di ieri, però, sono i limiti strutturali di una squadra costruita male. Per essere davvero ambiziosi, bisogna avere una rosa in grado di puntare in alto. E la Fiorentina non ce l’ha. L’assenza di Nico Gonzalez e la mancanza di alternative offensive impongono una riflessione sul mercato. A gennaio la società viola dovrà per forza trovare qualche idea brillante per permettere a Italiano di rimanere in corsa fino alla fine in tutte e tre le competizioni.