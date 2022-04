Il commento: “Niente masochismo. Italiano? Patti chiari e amicizia lunga”

Ecco il commento di Repubblica sullo stato di forma della Fiorentina e il futuro di Vincenzo Italiano

Per quanto riguarda la squadra, si è notato come il motore viola possa incepparsi alle prime assenze. I limiti tecnici vengono fuori chiaramente, ma non c'è bisogno di allarmismi. Queste situazioni le hanno affrontate squadre più attrezzate dei viola. La cosa che conta è la bellezza del suo tifo, che con Europa o no, dovrà rimanere accanto alla squadra per sostenerla. "Resto convinto che, se nessuno rompe il giocattolo, ogni anno andrà meglio e torneremo a esser campioni, magari non come nel 1956, ma certo come negli anni belli in cui la Viola ha volato alto, in Italia e in Europa".