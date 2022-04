B.Valero: “Europa, ci spero. Sogno ancora l’ultimo saluto del Franchi”

Borja Valero racconta la sua nuova vita, l'ex viola tra Lebowski, Dazn e la quotidianità extra campo a Firenze, con un desiderio inespresso

Borja Valero , il fiorentino di Madrid, studia da telecronista con Dazn e pensa di allungarsi ancora la carriera nel Lebowski. Nel frattempo però «il sindaco» vive la città come una persona qualsiasi. Borja ha raccontato la sua quotidianità in un'intervista al Corriere Fiorentino, ne riportiamo alcuni passaggi:

L'addio - Lo spagnolo racconta la telefonata avuta l'estate scorsa col Ds Pradè che gli comunicò il desiderio di ringiovanire la rosa. Resta l'amaro in bocca di aver vissuto la Fiorentina in un momento difficile e senza tifosi sugli spalti. «Con la Fiorentina non è finita come avrei voluto, ma non ho rimpianti. Un desiderio però sì, ce l’ho ancora: vorrei prendermi un ultimo saluto del Franchi, anche semplicemente facendo un giro di campo. Sarebbe la chiusura del cerchio della mia carriera».