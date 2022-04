Il commento: “Guai a mollare. Ma ora Italiano metta da parte scelte discutibili”

Dopo la sconfitta di Torino, alcune scelte di Italiano non sono piaciute. Ma il sogno Europa resta a portata di mano

Stop al turnover dunque: da ora in poi devono giocare i migliori, e non importa se i migliori sono sempre gli stessi. Perché l'occasione di tornare in Europa è troppo ghiotta e non ci si può disunire proprio adesso. "Serve una reazione, e serve subito. Per evitare altre figuracce e non dare all’Atalanta la possibilità di annullare il gap in classifica. Sarebbe una beffa finire fuori dall’Europa. O forse siamo noi che ci siamo illusi. Chissà. In fondo la Fiorentina non è una squadra perfetta, e lo sappiamo. Ma non è nemmeno quella vista a Salerno". Italiano lo sa e adesso deve mettere da parte alcune scelte discutibili, altrimenti senza i tre punti con l’Udinese anche i sogni "rischiano di sgonfiarsi come un soufflé venuto male".