Il commento: “Firenze non merita che la parte peggiore diventi il tutto”

Per carità, è figura retorica anche la distinzione rigida tra spettatori buoni e cattivi, il luogo comune in cui si rifugiano di continuo amministratori deboli e dirigenti sportivi balbettanti. La consueta formula assolutoria recitata per sfuggire a una sanzione, a un sospetto, a un’ombra di giustizia: quella in base alla quale non si può punire o marchiare una tifoseria complessa e articolata in conseguenza delle azioni riprovevoli di pochi. Luciano Spalletti, astuto oltre che colto, quando in piena estate si lamentò delle due ore di insulti dedicati a lui e alla madre novantenne seppe distinguere e contemporaneamente includere. Disse che a Firenze ci sono «i professionisti della maleducazione » strategicamente piazzati dietro le panchine, aggiungendo che altrove queste cose non accadono. Ebbe in cambio dal sindaco Dario Nardella la consueta cucchiaiata di zucchero a velo: «Episodi da condannare. Purtroppo avvengono in tutti gli stadi. Invito a non generalizzare». Ma certo che no. Non tutti al Franchi hanno insultato Spalletti. Ci sarebbe voluta una coordinazione di sicuro superiore a quella della difesa di Italiano.Non tutti hanno aggredito il tifoso vestito da Dimarco o hanno invitato gli altri a buttarlo di sotto. Laddove invece tutti, quattro anni e mezzo dopo, si ricordano di pensare ad Astori quando scocca il tredicesimo minuto di partita. Mettiamola così, potando le figure retoriche: Firenze non merita che la sua parte peggiore diventi il tutto, nella visione di chi arriva lì a guardare una partita o a disputarla. Per quanto frustranti e talvolta dolorosi possano essere un torto arbitrale, un gol dubbio incassato all’ultimo istante, una soddisfazione stroncata. E se proprio non si può redimerla, quella parte peggiore composta da tifosi fasulli isoliamola e lasciamola fuori a rappresentare sé stessa. Questa è prassi, non retorica