Il commento di Polverosi: “La Fiorentina ritrova la punta, ma perde le ali”

Una volta che la Fiorentina trova il centravanti, smarrisce le ali. Gol di Cabral, errori di Ikoné e nessun contributo di Saponara. Così sfuma la prima vittoria del nuovo anno, non parte la rimonta europea e si intristisce il campionato della Fiorentina. Uno a uno giusto col Monza. Bene nel primo tempo, male, molto male nel secondo. Bene finché i viola hanno avuto forza, ritmo e idee, male, molto male quando Palladino ha risistemato la sua squadra e ha rimesso il Monza dentro la partita fino a raggiungere il pareggio e a meritarlo. Eppure la prima buona notizia del 2023 era stata di colore viola, il gol di Cabral. Che non segnava in campionato dal 30 ottobre, da 222 minuti, 2 reti prima di ieri, non aveva segnato nemmeno nelle amichevoli più importanti di questo inverno. Ma Italiano ha insistito, lo ha preferito a Jovic (in panchina insieme agli altri “mondialisti” viola) e, almeno sul centravanti, ha avuto ragione. Sul gol di Cabral si potevano ricostruire le certezze di un giocatore a lungo criticato per evidenti e giustificati motivi e di una squadra che stava tentando la sua rimonta europea. Ma quella rete non è bastata a dare corpo e sostanza alle ambizioni viola. Ci voleva l’apporto degli altri attaccanti, invece Saponara è rimasto sempre nel vago e Ikoné ha confermato quanto sia straordinaria la sua qualità nel saltare l’uomo e nel calciare alle stelle. Peraltro il francese ha trascurato l’inserimento di Carlos Augusto sul gol del pareggio del Monza