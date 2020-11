“Decisione obbligata: a che serve rinviare?“: è il titolo de “Il punto” di Sandro Picchi sul Corriere Fiorentino. Riportiamo una parte dell’editoriale:

(…) Passano gli uomini e in questo momento, anche se le squadre che pareggiano sono state tante in questa giornata di campionato, sembra destinato a passare anche Iachini. Diciamo sembra perché la Fiorentina, con Commisso negli Stati Uniti e Joe Barone positivo al Covid, non si pronuncia e con il suo silenzio rimanda ogni decisione, anche se sarebbe strategicamente proprio questo il momento più adatto per cambiare, se si vuol cambiare.

Perché la sosta del campionato è provvidenziale per dare modo al nuovo tecnico (Prandelli favorito) di addentrarsi nei vicoli della squadra con qualche giorno di tempo in più. La Fiorentina delle ultime partite lascia poche speranze di miglioramento con Iachini in panchina. La partita di Parma, contro una squadra addirittura più prudente e deludente dei viola, ha lasciato un’impressione di un giocare giochicchiando che sembra destinato a portare poco lontano.