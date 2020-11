Intesa con Prandelli fino a giugno, ma Commisso prende tempo

Il destino di Beppe Iachini sembra segnato. Che si aspetta allora? A chiederselo è La Nazione. In un momento così delicato – sebbene un’intesa sia stata trovata con Prandelli sulla base di un accordo fino a giugno – è stato deciso di prendere tempo per accordare tutti i suoni e le esigenze (fra queste, anche i dettagli del contratto con l’ex Ct della Nazionale, che accetterebbe un incarico fino a giugno). Divorzio scontato da Iachini comunque? Certo, anzi quasi, perché dagli Usa non filtrano notizie.

C’è comunque la sosta del campionato, il tempo per “rimettere tutto in ordine” (cit Pradè) esiste e quindi non bisogna farsi prendere dalla frenesia. La squadra e Iachini si ritroveranno domani e sarà quello il momento di prendere una decisione rendendola pubblica dopo aver informato i diretti interessati. Commisso sta prendendo tempo perché, nel caso in cui arrivasse Prandelli, avrebbe ben tre allenatori a libro paga: al lordo una cifra che supera i 6 milioni.