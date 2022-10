Il commento: “Che esista un caso Franchi è indubbio, basta benaltrismo”

L’attacco concentrico non è un nuovo schema ideato da Vincenzo Italiano per cercare di risolvere i problemi di gioco della Fiorentina, ma sarebbe — almeno secondo Dario Nardella — il nuovo sport nazionale nei confronti del club viola in particolare e di Firenze in generale. Come dire che se sulle tribune del Franchi (pare, sembra, si dice) sono volati, a vuoto e non, pugni e calci in direzione di dirigenti altolocati e di semplici tifosi avversari, tanto da far intervenire la procura federale per dirimere la questione, il problema riguarda il mondo del calcio in generale, non certo la città di Firenze. Ma con il benaltrismo i problemi non si risolvono e nemmeno si affrontano. (...)