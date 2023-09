Il commento: “C’è una Fiorentina con Nico Gonzalez ed una senza”

"Firenze ne ha conosciuti di numeri 10, alcuni straordinari. Miguel Montuori del primo scudetto, fantasista col 10 (era di Rosario, come Messi). Poi Picchio De Sisti del secondo scudetto, regista col 10. Giancarlo Antognoni, sempre e per sempre “unico 10". Roberto Baggio che col 10 sulle spalle portò, suo malgrado, Firenze alla rivolta. Manuel Rui Costa, il 10 dell’assist. Adrian Mutu, il 10 fenomeno, come cantava la Fiesole. C’è stato di recente uno sfortunato passaggio sulle spalle di Castrovilli ancora in attesa di ritrovarsi dopo un’altra operazione. Oggi quel 10 appartiene a Nicolas Gonzalez. Un’ala. Un’ala? Ma siamo sicuri? La sua crescita è evidente, non solo tecnica ma anche di personalità, e in questo processo appare evidente il lavoro di Italiano. (...) Nico parte sulla fascia destra, si accentra e tira di sinistro. Questa è la prima versione, ma solo una delle tante. Sempre più spesso rientra fin sulla linea di metà campo, chiede palla ai difensori centrali o ad Arthur, salta il primo uomo, rifinisce per l’altro attaccante esterno o per il centravanti oppure va dritto alla conclusione. Non ha più una posizione, ne ha tante e le sceglie in base ai movimenti, anzi, agli spazi che gli avversari concedono. Come ruolo non è un 10 nel senso tradizionale e nemmeno nel senso moderno. Forse è una evoluzione tattica, ma di quel numero mostra con orgoglio il fascino e la seduzione. E’ diventato il giocatore fondamentale per la squadra. C’è una Fiorentina con Gonzalez e un’altra senza".