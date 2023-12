Il campo ha parlato chiaro: Ikonè e Brekalo non possono bastare

Mancherà Kouame, così come Sottil e Gonzalez. Sarà la prima in emergenza là davanti, in attesa che il mercato dia una mano il più in fretta possibile. Brekalo e Ikonè non possono bastare.

Sembrava che i tanti impegni ravvicinati avessero presentato il conto all’improvviso. Invece no. Il gruppo ha reagito. Da squadra vera. Non è passato inosservato il cambio d’atteggiamento di tanti interpreti. Certo, ci sono anche ragioni tattiche, ma per lo stesso Italiano sono meno importanti della voglia di aiutarsi in campo, di essere compatti e solidi. Poi si può parlare di un blocco difensivo più basso, della difesa a tre nei finali di gara per proteggere il vantaggio e di tante piccole modifiche nei movimenti e nelle posizioni. Si può parlare di un pizzico di fortuna e della crescita dei portieri. Serve tutto per stare lassù. Adesso altri due giorni e mezzo di riposo, con motivi reali e concreti per festeggiare il Capodanno. Poi si comincerà a pensare al Sassuolo (ci potete scommettere, la sfida a Milano di ieri sera Italiano l’ha vista tutta). Mancherà Kouame, così come Sottil e Gonzalez. Sarà la prima in emergenza là davanti, in attesa che il mercato dia una mano il più in fretta possibile. Brekalo e Ikoné non possono bastare. Lo riporta La Nazione.