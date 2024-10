Il cambio di modulo e le doppie scelte: così la Fiorentina sta diventando grande

Con il passaggio alla difesa a 4, Palladino ha risolto vari problemi tattici della Fiorentina, che prima risultava spesso inefficace e priva di identità. Sebbene ci fossero stati momenti positivi, come nel primo tempo contro l'Atalanta, la squadra mostrava un gioco irrisolto e poco fluido.

Ascoltando anche i suggerimenti dei giocatori, l'allenatore ha trovato una formazione stabile, abbandonando i cambi frequenti che caratterizzavano l'era di Italiano. In Serie A, Palladino mantiene una formazione titolare costante, mentre in Conference League schiera le riserve, garantendo freschezza e continuità di rendimento in entrambe le competizioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.