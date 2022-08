Il calo fisico, i cambi e gli sbandi difensivi: i limiti viola

Ecco cosa non va nella Fiorentina. Intervenire ora per regalarsi una stagione di successi, divertimento e spensieratezza

Non solo cose positive. Contro il Twente si sono riviste le solite lacune che caratterizzano questa Fiorentina . Come sottolineato dalla Nazione, i cali fisici della squadra di Italiano sono ormai ricorrenti e anche i cambi non incidono come dovrebbero.

La difesa viola, senza Igor, non dà le giuste garanzie. Prima Quarta, poi la linea alta che tiene in gioco Cerny nel gol del Twente, serve di più. Anche i cambi sono un problema. L'ingesso dei giocatori dalla panchina non ha inciso in maniera decisiva. Inoltre, la Fiorentina prende gol a ogni tiro subito, analisi dell'allenatore. Serve quindi qualcosa in più, da ogni punto di vista.