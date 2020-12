Il calendario è il miglior alleato della Fiorentina: Prandelli non molla, Commisso…

Difficile da credere, ma il calendario è il miglior alleato della Fiorentina. Tornare in campo è l’unica medicina per una squadra in difficoltà. Chi è a stretto contatto racconta di un Prandelli che non ha perso né concentrazione né motivazione, anche se la matassa è difficile da sbrogliare. Contro il Sassuolo è plausibile pensare che il tecnico si affidi nuovamente ai più esperti. Commisso, furibondo dopo Bergamo e in contatto continuo con Firenze, non ha fissato un termine del ritiro per svegliare la squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

