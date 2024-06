Il calcio secondo Palladino: trasmettere, conoscere, sapere. E sul modulo…

Tre sono i verbi fondamentali che un tecnico deve mettere in pratica coi suoi giocatori: trasmettere, conoscere e sapere, con l’obiettivo di formare quelli che il tecnico chiama «giocatori pensanti». La tesi prende in esame l’importanza della scelta dei collaboratori tecnici, il legame con team manager e direttore sportivo, e evidenzia il valore del rapporto leale con i giocatori. E il modulo? 3-4-2-1 che in fase di possesso diventa 3-2-4-1 o 3-1-5-1, e che invece in quella di non possesso declina in un 5-4-1.