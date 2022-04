Il calcio è tornato: 300 mila tifosi allo stadio in questo turno di Serie A

Il calcio è tornato e si vede. La Serie A sorride e accogli i propri tifosi nei vari stadi d'Italia. Un atmosfera che serviva da tempo

Il Corriere dello Sport sottolinea con grande orgoglio un dato che, visto i due anni di pandemia da cui stiamo venendo, rende omaggio alla bellezza di questo sport: saranno 300mila i tifosi sugli spalti che assisteranno ai vari match di Serie A. E tra questi c'è anche Milan-Fiorentina: "San Siro gonfio per il Milan che affronta la Fiorentina. La squadra di Italiano appare in caduta libera, forse per la vertigine dell’altezza a cui si era issata. Dopo una querelle sui biglietti, il settore ospiti sarà pieno dei supporter viola, non toccati dalla doppia sberla (triplice con la semifinale di Coppa Italia a Torino) rimediata con Salernitana e Udinese".