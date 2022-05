Il bilancio di Commisso: chi si aspettava un rilancio è rimasto deluso

Il commento sulle parole del presidente

Così il Corriere Fiorentino commenta le parole di Rocco Commisso, in una «conferenza stampa» che tutto era meno che una conferenza stampa, visto che le domande andavano inviate il giorno prima. Dopo aver ripetuto di esser stato il presidente che ha fatto meglio al primo anno in Serie A, Commisso ha affrontato vari temi, insistendo soprattutto sul confronto, soprattutto economico, con le altre realtà. Una bella botta è arrivata per chi sperava in un mercato di botti o in un riscatto senza troppi patemi di Torreira. Temporeggia, infine, parlando di Italiano: la sensazione è che dopo il confronto di domenica scorsa ci siano ancora (diversi) aspetti da chiarire.