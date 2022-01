Il benefico del dubbio: Ikoné tenta Italiano

Ikonè scalpita ma Italiano ha ancora qualche dubbio. Vedremo se contro il Genoa arriverà la sua prima gara da titolare in viola

Pazienza, è questa la parola che descrive i primi giorni in Italia di Jonathan Ikonè. L'esterno ex Lille sta entrando nei meccanismi di gioco della Fiorentina e il suo impatto sul match si sta già notando, basta pensare che a Napoli poteva già arrivare la sua prima rete in viola se il fischio dell'arbitro non l'avesse impedito.