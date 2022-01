Il commento: montagne russe viola e una scommessa troppo rischiosa

Il commento di repubblica sulle situazioni centrocampo della Fiorentina di italiano: tra Commisso e il futuro di Vlahovic

Repubblica commenta la situazione in casa Fiorentina. Domani parlerà il campo ma il clima extracalcistico in casa viola è tutt'altro che sereno. Le forti dichiarazioni di Commisso, molto probabilmente, porteranno delle conseguenze. Così come la guerra, giusta ma rischiosa, contro i procuratori. I fini non si discutono ma continuare a "punzecchiare" i procuratori di uno dei migliori bomber europei potrebbe essere una scelta molto rischiosa per l'esito della stagione viola. Un rischio è anche quello di sostituire Vlahovic con un attaccante che viene da due stagioni molto complicate. In tal caso, sarà solo il tempo a darci una risposta. Detto ciò, il numero nove viola ha dimostrato di avere le spalle larghe e nonostante tutto continua a giocare e a trascinare questa Fiorentina. Godiamoci i risultati e le prestazioni dei nostri giocatori, "...sperando di non doverne leggere le conseguenze sulla stampa inglese".