Il Basilea spera nella spinta del suo pubblico: l’aiuto di un tifoso speciale

Come ripetuto più volte, il Basilea viene da una stagione complicata. Il quinto posto in campionato con 10 squadre non è sicuramente un buon risultato, anzi. La squadra svizzera arriverà a Firenze con la forza di chi sa che, tra una settimana, potrà contare sulla spinta del St. Jakob-Park (38.500 posti) e, magari, del suo tifoso più famoso. Quel Roger Federer che, appesa la racchetta al chiodo, spesso si è dedicato alla sua squadra del cuore. Lo riporta il Corriere Fiorentino.