Il baby Parma spaventa la Fiorentina. Italiano corregge i suoi errori

La formazione schierata da Vincenzo Italiano non ha dato i risultati sperati. Ma il tecnico viola si è corretto in corsa

La Gazzetta Dello Sport analizza il sofferto passaggio del turno della Fiorentina. I viola avanzano in Coppa Italia, ma dopo un primo round inguardabile. Poi le correzioni di Italiano in corsa, e la reazione della squadra. Il Parma dei ragazzini terribili ha avuto solo il difetto di non chiuderla definitivamente. Italiano e i suoi adesso possono sognare una rivincita contro l'Inter, sempre che il Bologna non faccia lo sgambetto. Oltre a questo c'è la nota lieta Nzola, che finalmente si è sbloccato. Mentre per il Parma rimangono i rimpianti di una partita giocata da squadra non di Serie B