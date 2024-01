Il 4-2-3-1 scricchiola: la difesa a tre è più solida

La questione modulo è centrale nell’analisi del momento della Fiorentina. A pieno regime nessuno si sarebbe sognato di metterlo in dubbio. Il 4-2-3-1 regala le certezze necessarie nelle due fasi, ma qualche scricchiolio nelle ultime settimane lo ha palesato. Prendiamo il primo tempo con il Sassuolo, manifesto del vorrei ma non posso. Un po’ come nella notte di Riyad. Lungo possesso sterile, zero intuizioni degli esterni offensivi.

Se Ikoné è entrato in un tunnel dal quale sarà difficile uscire, Brekalo ha vissuto il mese di gennaio con la valigia in mano, salvo dover andare in campo al bisogno. Ma che sia un pesce fuor d’acqua sembra evidente.In un periodo nel quale anche Bonaventura sembra in difficoltà sul piano fisico, far gol comincia a diventare complicato.Per questo alla vigilia del Napoli in tanti pensavano che la scelta giusta fosse quel 3-4-1-2 visto in Coppa Italia contro il Bologna. Niente di trascendentale in zona gol, ma una compattezza difensiva importante, con il presidio delle fasce affidato comunque a terzini come Kayode/Faraoni e Biraghi/Parisi. Mossa che invece ha premiato il Napoli. Lo scrive La Nazione.