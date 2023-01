Il 4-2-3-1 per risalire la classifica: Italiano lancia la sfida

" La ripartenza viola: modulo e giocatori. Italiano lancia la sfida ": titola così Repubblica Firenze in vista della ripresa del campionato, domani alle 18.30 al Franchi contro il Monza.

La Fiorentina ha scelto il 4- 2- 3- 1 per esaltare al massimo le caratteristiche di ogni elemento in rosa. Su tutti proprio Amrabat, che si piazzerà nei due davanti alla difesa con un interprete al suo fianco che potrebbe variare: da Duncan a Castrovilli ( che prima però dovrà tornare al top della forma e del ritmo partita) passando ovviamente da Mandragora.

L'ATTACCO

In attesa che Gonzalez e Sottil si ristabiliscano dai rispettivi infortuni, ecco che tutto porta al trio formato da Ikonè e Kouamè sugli esterni con uno tra Barak e Bonaventura alle spalle dell’attaccante che dovrebbe trovare conferma in Luka Jovic. Italiano ha scelto il serbo e non certo da adesso. Perché riesce a legare maggiormente coi compagni offensivi e perché, rispetto a Cabral, si è inserito al meglio nel sistema di gioco viola.