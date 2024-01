“Il 4-2-3-1 di Italiano è un messaggio alla società: ci vogliono rinforzi!”

"Italiano compreso è tornato sui suoi passi e si è affidato ancora al 4-2-3-1 con Ikoné e Brekalo ai lati, come fosse un messaggio alla società per ribadire: ci vogliono rinforzi"

La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul primo tempo della Fiorentina. Italiano ha voluto mandare un messaggio? "Disastro su tutta la linea. Italiano compreso, bisogna dirlo, che è tornato sui suoi passi e si è affidato ancora al 4-2-3-1 con Ikoné e Brekalo ai lati, come fosse un messaggio alla società per ribadire: ci vogliono rinforzi. E poi ha lasciato in panca Arthur scegliendo non Lopez, ma due Interditori come Duncan e Mandragora per fermare la fisicità udinese. Tentativi falliti".